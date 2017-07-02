Учёные развенчали самые популярные в мире мифы

Исследователи из нескольких стран изучили отношения кошек с людьми, влияние сахара на организм детей, изменение количества серого вещества в мозге женщин и другие известные теории.

Исследователи из разных стран мира развенчали самые распространённые научные мифы, пишет Yahoo.

Так, одним из самых распространённых заблуждений в мире является наличие у Луны "тёмной" стороны. По словам лунного геолога NASA Ноа Петра, находясь на поверхности Земли, рассмотреть противоположную от планеты сторону спутника невозможно. Однако с космического аппарата прекрасно видно, что Солнце освещает Луну со всех сторон, а "тёмная" часть — это всего лишь миф.

Единственный способ увидеть дальнюю сторону Луны — это космический корабль. Нет тёмной стороны Луны — есть далёкая сторона Ноа Петра, лунный геолог NASA

Доктор Лиза Экерли из британского университета Солфорд опровергла правило "пяти секунд", в течение которых якобы на упавшую на пол еду не попадают бактерии. По данным эксперта, микроорганизмы прилипают к пище моментально. Единственное уточнение: данные бактерии могут быть абсолютно безопасны для человека.

Ещё один миф, за который взялись исследователи, касается серого вещества в мозгу женщины после родов: многие полагают, что с рождением ребёнка женщина теряет его некоторое количество. Однако работники научного журнала New Scientist, проведя глобальное исследование, опровергли данное заключение. По их данным, в момент беременности мозговая активность женщины действительно уменьшается, однако после родов всё приходит в норму.

Некоторая часть населения планеты полагает, что кошки используют человека исключительно в качестве кормильца. Для того чтобы проверить, так ли это, сотрудники Университета штата Орегон взяли 50 кошек и лишили их пищи, запахов, контактов с людьми и игр на несколько часов. Вернув их в привычную среду, большая часть животных предпочла провести время с человеком, а не с едой.

Доктор Марк Вораич изучил возможную связь активности детей с потреблением сахара. Как показали результаты исследований, глюкоза и сахароза не влияют на поведение ребёнка таким образом.