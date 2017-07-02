Telegraph: Мэй может отказаться от переговоров по Брекситу в сентябре

Высокопоставленный член правительства дал бизнесменам поручение приготовиться к тому, что в сентябре Великобритания может отказаться от участия в переговорах.

Британский премьер-министр Тереза Мэй может отказаться от переговоров по выходу государства из состава Евросоюза из-за так называемого счёта, который Брюссель может выставить Великобритании при "разводе". Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

По словам парламентария, данный шаг направлен на "внутреннего потребителя" и покажет, что глава правительства настроена резко против намерения некоторых представителей ЕС получить от Соединённого Королевства 100 миллиардов евро по выходу.

Напомним, летом прошлого года более половины жителей Британии выступили за выход страны из ЕС. Переговоры по условиям процедуры стартовали 19 июня.