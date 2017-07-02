Трамп: Фейковые СМИ пытаются заставить нас замолчать

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Трамп: Фейковые СМИ пытаются заставить нас замолчать

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Ранее президент США неоднократно критиковал американские СМИ, в том числе CNN, The Washington Post и The New York Times, за распространение "лживых новостей".

Президент США Дональд Трамп во время выступления на вечере в честь ветеранов остановился на своей излюбленной в последние недели теме — "фейковых" СМИ. Он заявил, что такие издания и телеканалы "уничтожают сами себя".

— Фейковые СМИ пытаются заставить нас замолчать. Но мы им не позволим, потому что люди знают правду. Фейковые СМИ пытались помешать нам прийти в Белый дом, но я президент, а они нет. Мы выиграли, они проиграли. Факт в том, что пресса разрушила сама себя, потому что она зашла слишком далеко, — заявил президент США.

Трамп также добавил, что темы, которые освещают СМИ, не совпадают с теми, которые хотят видеть американцы.

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