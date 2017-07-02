"Крепкого орешка" Уиллиса упрекнули в испуге после фото с горки Диснейленда

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"Крепкого орешка" Уиллиса упрекнули в испуге после фото с горки Диснейленда

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Брюс Уиллис с семьёй во время посещения "Диснейленда". Фото: © MEGA/The Mirror

В СМИ появились фото семейного уик-энда знаменитого актёра и его реакции на аттракционы.

Британские СМИ поймали кадр, где знаменитый по ролям крутых парней Брюс Уиллис крепко зажмурил глаза на одной из горок в Диснейленде и ухватился за деталь тележки. Издания подозревают, что нервы голливудской звезды уже не такие крепкие.

<p>Брюс Уиллис с семьёй во время посещения Диснейленда. Фото: © MEGA/The Mirror</p>

Как сообщает The Mirror, 62-летний актёр в компании жены Эммы и четырёх дочерей провёл семейный уик-энд в калифорнийском Диснейленде. На аттракционе Splash Mountain "крепкий орешек" зажмурил глаза.

Как пишет издание, более комфортно актёру было на аттракционе, сделанном в виде гусеницы из "Алисы в Стране чудес".

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