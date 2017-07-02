Пятикратный чемпион ОИ Иан Торп признался, что больше не сможет плавать

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Пятикратный чемпион ОИ Иан Торп признался, что больше не сможет плавать

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Иан Торп на Олимпиаде в Афинах. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

За свою карьеру австралийский пловец завоевал три золота на Олимпиаде в Сиднее-2000 и два на Играх в Афинах-2004.

Пятикратный олимпийский чемпион, австралийский пловец Иан Торп рассказал, что после сложной операции по замене плечевого сустава никогда больше не сможет плавать, сообщает Daily Mail.

— У меня были многочисленные осложнения с моим плечом, и это довольно серьёзная операция, не реконструкция, замена, поэтому я не могу плавать, — цитирует издание слова Торпа.

34-летний австралиец признаётся, что, находясь в воде, он может "поймать волну", но это происходит со страшным хрустом. При этом он всё же занимается с персональным тренером пять раз в неделю.

Иан Торп — пятикратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, экс-рекордсмен мира на дистанциях 200, 400 и 800 метров вольным стилем (рекордом на 400-метровке Торп владел непрерывно 10 лет без одного месяца).

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