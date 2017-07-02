Бритни Спирс спела для своего охранника со сцены в Сингапуре

Американская поп-певица Бритни Спирс во время концерта в Сингапуре со сцены поздравила своего охранника с днём рождения, исполнив композицию Happy Birthday to you ("С днём рождения тебя").
SLAYYYYY THESE VOCALS OMGGGGGGGGGG #BritneyLiveInConcert pic.twitter.com/mZxokWeMdj— everardo (@juneconey) 30 июня 2017 г.
— Он со мной, я сейчас заплачу, около пяти лет. Он один из моих любимых людей, его зовут Джейкоб, — сказала певица.
Некоторые пользователи Сети обрадовались такому поступку Спирс, отметив, что "живое" исполнение песен от девушки можно услышать нечасто. За пение под фонограмму певицу не раз критиковал и ряд СМИ.
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