Дом экс-полузащитника "Челси" Фрэнка Лэмпарда используется как секс-темница

Стоимость особняка составляет около двух миллионов фунтов, при этом проживающая в доме "фитнес-инструктор" берёт за свои услуги не менее 400 фунтов в час.

Сдаваемый в Фулхэме дом экс-полузащитика "Челси" Фрэнка Лэмпарда 37-летняя Давина Уорд превратила в настоящее царство "секс-госпожи", пишет The Mirror.

По данным издания, изначально женщина представилась фитнес-инструктором, однако на деле предлагает секс-услуги на дому — за шлёпание и связывание она берёт с клиентов по 400 фунтов в час, за съёмки порнофильмов — на 100 больше. Кроме того, в доме легенды английского футбола женщина продавала кокаин.

Сам Лэмпард, проживающий со своей семьёй неподалёку, не знал о происходящем.

— Фрэнк, очевидно, ничего не знал об этом. Он немедленно займётся решением этого вопроса, — прокомментировал информацию издания один из знакомых Лэмпарда.