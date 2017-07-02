Около 60% британцев хотят сохранить гражданство ЕС после Брексита

Британцы, высказавшиеся за, готовы отдать за сохранение прав гражданина ЕС более 400 фунтов.

Шесть из десяти британцев хотели бы сохранить гражданство ЕС после Брексита — иметь право на работу, учёбу и путешествия в странах объединения. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на исследование London School of Economics.

Как отмечается, большую часть из выступивших за сохранение гражданства ЕС составила молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет, также 80% из них составляют жители Лондона.

Издание не уточняет, в какой период проводился опрос и сколько респондентов приняли в нём участие.

Напомним, летом 2016 года чуть более половины жителей Соединённого Королевства проголосовали за выход страны из ЕС.