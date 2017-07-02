ЛНР: Боевики "Азова" массово угоняют авто и грабят квартиры в Донбассе

По данным МВД ЛНР, в Киеве знают о преступлениях националистов в Донбассе, но решать проблему боятся.

К правоохранителям Луганской Народной Республики обратился за помощью один из жителей Донбасса, проживавший на территории, подконтрольной украинским властям. Как сообщил мужчина, боевики нацбатальона "Азов" создали преступную сеть в Луганской области, которая занимается массовыми грабежами. Притом его, как человека с криминальным прошлым, националисты хотели использовать в качестве автоугонщика. А в случае отказа сотрудничать, пообещали мужчине "организовать проблемы".

— На горячую линию МВД ЛНР позвонил гражданин К., житель Лисичанска. Мужчина рассказал, что ранее имел судимость за серию угонов автомобилей. 2 июня к нему домой приехали четверо боевиков "Азова" и предложили "поработать" на них. За каждую машину "азовцы" готовы платить по 500 долларов США. Мужчина отказался от предложения, заявив, что завязал и хочет строить нормальную жизнь. Боевики настойчиво предложили подумать, пообещав в противном случае "организовать проблемы". На раздумья заявителю дали сутки, однако ждать мужчина не стал и срочно выехал на территорию ЛНР, — рассказали в полиции республики.

Как установили правоохранители, украинские власти в курсе разгула преступности в рядах националистических батальонов в Донбассе, однако предпринимать что-либо против вооружённых боевиков не намерены.

— В их нацбатах много уголовников со связями, поэтому найти исполнителей преступлений не составляет труда, — рассказал источник МВД ЛНР в так называемом Государственном управлении национальной полиции Украины в Луганской области. — Одни угоняют машины, другие — перебивают на них номера агрегатов, третьи — по наводке боевиков орудуют в брошенных богатых квартирах, отдавая "Азову" львиную часть добычи. Об этом известно и в Северодонецке, и в Краматорске, и в Киеве. Но решать проблему там не хотят — боятся.