Спасатели в Татарстане достали из сгоревшего автобуса тела всех погибших

Сообщается, что некоторые тела сильно обгорели, на их опознание может уйти время.

Сотрудники МЧС извлекли из салона сгоревшего "неоплана" тела всех тринадцати погибших. Всего в автобусе ехало 28 человек, включая водителя.

Водитель автобуса в настоящее время находится в больнице. Водитель бензовоза, врезавшегося в "неоплан", не пострадал. Сейчас он находится на допросе в МВД.

Напомним, рейсовый автобус Самара — Ижевск столкнулся с бензовозом КаМАЗ в Заинском районе Татарстана. От удара автобус упал на бок и загорелся, 13 человек погибли, ещё 15 попали в больницу.

На месте работают эксперты. Возбуждено уголовное дело.