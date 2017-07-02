Спасатели в Татарстане достали из сгоревшего автобуса тела всех погибших

Сотрудники МЧС извлекли из салона сгоревшего "неоплана" тела всех тринадцати погибших. Всего в автобусе ехало 28 человек, включая водителя.
Водитель автобуса в настоящее время находится в больнице. Водитель бензовоза, врезавшегося в "неоплан", не пострадал. Сейчас он находится на допросе в МВД.
Напомним, рейсовый автобус Самара — Ижевск столкнулся с бензовозом КаМАЗ в Заинском районе Татарстана. От удара автобус упал на бок и загорелся, 13 человек погибли, ещё 15 попали в больницу.
На месте работают эксперты. Возбуждено уголовное дело.
- Популярные
- По времени