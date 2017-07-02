Спасатели в Татарстане достали из сгоревшего автобуса тела всех погибших

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Спасатели в Татарстане достали из сгоревшего автобуса тела всех погибших

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Место ДТП в Татарстане. Фото: Vk.com/Вызов 112

Сообщается, что некоторые тела сильно обгорели, на их опознание может уйти время.

Сотрудники МЧС извлекли из салона сгоревшего "неоплана" тела всех тринадцати погибших. Всего в автобусе ехало 28 человек, включая водителя.

Водитель автобуса в настоящее время находится в больнице. Водитель бензовоза, врезавшегося в "неоплан", не пострадал. Сейчас он находится на допросе в МВД.

Напомним, рейсовый автобус Самара — Ижевск столкнулся с бензовозом КаМАЗ в Заинском районе Татарстана. От удара автобус упал на бок и загорелся, 13 человек погибли, ещё 15 попали в больницу.

На месте работают эксперты. Возбуждено уголовное дело.

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