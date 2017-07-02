Дутерте пригрозил тюрьмой всем критикам военного положения на Филиппинах

По словам филиппинского президента, пока ситуация с террористической угрозой остаётся напряжённой, не может идти речи об отмене военного положения в стране.

Верховный суд Филиппин должен рассмотреть в ближайшие дни законность решения о введении военного положения в стране, установленного президентом Родриго Дутерте из-за высокого уровня террористической угрозы. Однако, как сообщает агентство "Франс Пресс", глава государства уже заявил, что вне зависимости от решения судей, не отменит военного положения и будет слушать только рекомендации военных. А всем критикам таких жёстких мер пригрозил тюремным заключением.

— Когда я вижу, что ситуация по-прежнему хаотичная, и вы спросите меня, отменить ли военное положение? Я арестую вас и посажу за решетку. Мы можем говорить о чём-нибудь ещё и, возможно, идти на компромиссы, но не когда на карту поставлены интересы моей страны, — заявил филиппинский лидер.

Как ранее сообщал Лайф, в конце мая на одном из филиппинских островов террористы захватили один из городов и вступили в прямые боестолкновения с армией страны. Дутерте сразу же объявил в городе военное положение и пообещал жёстко расправиться с террористами. Позже он извинился перед жителями захваченного города за введение военного положения, объяснив это необходимостью в борьбе с боевиками.