Трое пострадавших в ДТП в Татарстане готовятся к транспортировке в Казань

В настоящее время в республиканском центре медицины катастроф и бюро судмедэкспертизы открыты горячие линии.

Трое пострадавших в ДТП с участием бензовоза и пассажирского автобуса в Заинском районе Татарстана готовятся к переводу в республиканскую клиническую больницу в Казань. Об этом Лайфу сообщила пресс-секретарь Минздрава Татарстана Айгуль Салимзянова.

— Все пострадавшие получили сочетанные травмы, ожоги различной степени тяжести, в том числе ожоги дыхательных путей, глубокие ссадины и раны, отравления предметами горения и травматический шок, — сказала Айгуль Салимзянова.

В настоящее время с родственниками погибших и пострадавших работают психологи и врачи скорой медицинской помощи. В республиканском центре медицины катастроф и республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы открыты горячие линии.

Отметим, информацию о пострадавших в результате ДТП в Заинске можно узнать по номеру телефона горячей линии Республиканского центра медицины катастроф МЗ РТ: (843) 231-20-70. Информацию по погибшим можно получить по номеру телефона Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ: (843) 273-91-45.

Как ранее сообщал Лайф, рейсовый автобус Самара — Ижевск столкнулся с бензовозом КаМАЗ в Заинском районе Татарстана. От удара автобус упал на бок и загорелся, 13 человек погибли. Возбуждено уголовное дело.