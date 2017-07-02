Второе уголовное дело возбуждено по факту крупного ДТП в Татарстане

По мнению следствия, автопредприятие оказывало услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уже второе уголовное дело после крупного ДТП с 13 погибшими в Татарстане. Как уточнили Лайфу в следственном управлении СКР по Татарстану, дело было возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как сообщал Лайф, в Татарстане произошло крупное ДТП со смертельным исходом. Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом Самара — Ижевск в результате чего погибло 13 человек, 13 получили травмы. СК РФ возбудил уголовное дело по данному факту. Ранее Лайф опубликовал список пострадавших.