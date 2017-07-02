Экс-глава Нацполиции Украины заявила, что хочет выиграть выборы в Грузии

Хатия Деканоидзе восстановила грузинское гражданство и присоединилась к оппозиционному движению.

Бывший министр образования и науки Грузии, занимавшая ранее должность главы Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила о том, что восстановила грузинский паспорт и намерена заняться политикой в Грузии, передают украинские СМИ.

— Я вернула гражданство Грузии. Это даёт мне шанс активно быть в грузинской политике, — сказала она.

На вопрос о намерении вернуться в кресло министра экс-глава украинской Нацполиции ответила, что для начала она попытается выиграть выборы в Грузии.

— Я представляю оппозиционную партию, — отметила она. — Для того чтобы вернуться во власть, надо выиграть выборы.

Напомним, в ноябре 2016 года Хатия Деканоидзе была уволена с поста главы Нацполиции. Она занимала эту должность с 4 ноября 2015 года по 14 ноября 2016-го. После отставки она вернулась в Грузию.