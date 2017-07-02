В Татарстане объявлен траур в связи с гибелью 13 человек в ДТП

На всей территории республики будут приспущены флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные программы.

2 июля в Татарстане объявлено днём траура в связи с гибелью 13 человек в ДТП с автобусом и грузовиком. Соотвествующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов.

— Выражая скорбь по погибшим в результате дорожно-транспортного происшествия в Заинском районе… постановляю объявить 2 июля днём траура в Республике Татарстан, — говорится документе.

В связи с этим на всей территории Татарстана будут приспущены государственные флаги республики, а телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные программы.

Напомним, в ночь на воскресенье недалеко от города Заинска пассажирский автобус, следовавший из Самары в Ижевск, столкнулся с грузовиком. В результате ДТП автобус перевернулся и загорелся.

Ранее Лайф сообщал о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СК взять на особый контроль расследование ДТП в Татарстане.