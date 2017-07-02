Количество жертв после взрыва смертника в Дамаске увеличилось до девяти

По предварительной информации, количество погибших и раненых ещё может возрасти.

По меньшей мере девять человек погибли и ещё 12 ранены в результате мощного взрыва на западе столицы Сирии. Такую информацию приводит агенство "Франс Пресс" со ссылкой на местные власти. Отмечается, что это число не окончательное и ещё может возрасти.

Как ранее сообщал Лайф, в Дамаске на площади Тахрир взорвались сразу три автомобиля. По предварительным данным, машины подорвал террорист-смертник.