Количество жертв после взрыва смертника в Дамаске увеличилось до девяти

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Количество жертв после взрыва смертника в Дамаске увеличилось до девяти

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Место теракта в Дамаске. Фото: ©REUTERS/SANA/Handout 

По предварительной информации, количество погибших и раненых ещё может возрасти.

По меньшей мере девять человек погибли и ещё 12 ранены в результате мощного взрыва на западе столицы Сирии. Такую информацию приводит агенство "Франс Пресс" со ссылкой на местные власти. Отмечается, что это число не окончательное и ещё может возрасти.

Как ранее сообщал Лайф, в Дамаске на площади Тахрир взорвались сразу три автомобиля. По предварительным данным, машины подорвал террорист-смертник.

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