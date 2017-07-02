В Москве объявлен жёлтый уровень опасности из-за непогоды

Такой же уровень действует на территории Тверской, Владимирской, Рязанской, Калужской и Тульской областей.

В Москве объявлен жёлтый уровень опасности из-за грядущей непогоды. Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, во время грозы порывы ветра составят 12–17 метров в секунду.

По словам синоптиков, в течение дня в столице будет облачно с прояснениями, а температура воздуха — 20–22 градуса тепла.

Жёлтый — третий из пяти уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Такой же уровень сегодня действует в Тверской, Владимирской, Рязанской, Калужской и Тульской областях.