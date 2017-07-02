В Греции жара достигла рекордной для Европы отметки

1 июля в стране была зарегистрирована температура воздуха +45,9 градуса по Цельсию, что является небывалым показателем для Европы.

В первый день июля в Греции был установлен новый температурный рекорд. Как передаёт портал meteo.gr, столбики термометров в районе Мирес недалеко от города Ираклион на острове Крите поднялись до +45,9 градуса по Цельсию, что является наивысшим показателем для европейского континента.

Температура свыше +40 градусов установилась в стране с 29 июня. Сообщается, что 2 июля в Греции жаркая погода сохранится. В ряде районов, включая Аттику и Пелопоннес, максимальная температура составит +44...+45 градусов, однако к 3 июля ожидается резкое падение температуры до +33...+34 градусов.

Специалисты советуют туристам и жителям Греции избегать солнца, стараться находиться в охлаждаемом помещении, пить как можно больше воды, не переедать, носить лёгкую одежду и избегать тяжёлого физического труда на солнце.

Помимо этого, афинская мэрия открыла в столице девять помещений с кондиционерами, где желающие могут отдохнуть и переждать жару. Также в стране запретили разводить костры в связи с риском возгораний в сухую жаркую погоду, однако, несмотря на это, 1 июля в стране было зафиксировано несколько пожаров.