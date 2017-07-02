Семьям жертв аварии в Татарстане выплатят 1 млн рублей

Ранее глава республики Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с произошедшим.

Власти Самарской области обещают оказать материальную помощь семьям погибших и пострадавших в аварии с участием автобуса, которая произошла в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

— По решению губернатора Самарской области Николая Меркушкина, семьям погибших в ДТП будет оказана помощь из резервного фонда в размере одного миллиона рублей. Пострадавшим в аварии будет оказана помощь в размере до 500 тысяч рублей, — отмечается в сообщении.

Кроме того, материальную поддержку в размере одного миллиона рублей окажут власти Татарстана семьям погибших. Глава республики Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией. Воскресенье, 2 июля, объявлено днём траура в республике.

— От имени татарстанцев и от меня лично прошу принять искренние слова сопереживания и поддержки в связи с ужасной трагедией, произошедшей прошлой ночью с пассажирским автобусом, следовавшим из Самары в Ижевск, — отмечается в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что в девяти километрах от города Заинска пассажирский автобус, следовавший рейсом из Самары в Ижевск, столкнулся с грузовиком. В результате погибло, по последним данным, 14 человек, госпитализировано более 10.