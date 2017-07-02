В Германии могут подать иск в КС в связи с принятием закона об ЛГБТ-браках

Об этом заявил кандидат в канцлеры от партии "Альтернатива для Германии" Александер Гауланд.

В ФРГ правая партия "Альтернатива для Германии" намерена обратиться с иском в Федеральный конституционный суд в городе Карлсруэ в связи с принятием бундестагом законопроекта о легализации однополых браков. По словам кандидата в канцлеры от этой партии Александера Гауланда, данная инициатива не соответствует основному закону, сообщает газета Bild am Sonntag.

— Мы проверяем возможность подать иск в ФКС. По крайней мере, я выступаю за такой шаг. "Брак для всех" означает беспорядочность ценностей, что в свою очередь вредит нашему обществу, — заявил Гауланд.

Напомним, 30 июня парламент Германии окончательно одобрил однополые браки. Вопросы был вынесен на голосование, несмотря на неоднозначное отношение к ЛГБТ-союзам канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она же в свою очередь голосовала против данной инициативы, заявив, что для неё брак — это союз между мужчиной и женщиной.