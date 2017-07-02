В связи с трауром в Татарстане перенесён концерт группы "Ленинград"

Выступление известного музыкального коллектива состоится на сцене "Татнефть-арены" на день позже.

В связи объявленным 2 июля трауром перенесён концерт группы "Ленинград" в Казани. Как сообщается на официальном сайте "Татнефть-арены", выступление состоится 3 июля.

— В случае если вы не можете посетить концерт, возврат денег за непогашенные билеты будет осуществляться с 5 июля в кассе "Татнефть-арены", — уточняется в сообщении.

Ранее Лайф писал, что 2 июля в Татарстане объявлено днём траура в связи с гибелью 13 человек в ДТП с автобусом и грузовиком. Президент республики Рустам Минниханов выразил скорбь по погибшим в этой трагедии.