В связи с трауром в Татарстане перенесён концерт группы "Ленинград"

В связи объявленным 2 июля трауром перенесён концерт группы "Ленинград" в Казани. Как сообщается на официальном сайте "Татнефть-арены", выступление состоится 3 июля.
Внимание!!!! Важно!!! В связи с объявленным в Республике Татарстан траурным днём 2 июля, концерт Группировки Ленинград переносится на завтра 3 июля. Начало концерта в 19.00 Билеты действительны. В случае, если вы не можете посетить концерт, возврат денег за непогашенные билеты будет осуществляться с 5 июля в кассе Татнефть арены #татнефть #татнефтьарена #ленинградвказани #шнур #сергейшнуров #тна #казань
— В случае если вы не можете посетить концерт, возврат денег за непогашенные билеты будет осуществляться с 5 июля в кассе "Татнефть-арены", — уточняется в сообщении.
Ранее Лайф писал, что 2 июля в Татарстане объявлено днём траура в связи с гибелью 13 человек в ДТП с автобусом и грузовиком. Президент республики Рустам Минниханов выразил скорбь по погибшим в этой трагедии.
- Популярные
- По времени