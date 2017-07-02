Будущие работники ФСИН отпраздновали во Владимире выпускной гонками без правил

Выпускники Владимирского юридического института перекрывали дороги в городе и нарушали другие правила дорожного движения.

Будущие работники системы ФСИН — выпускники Владимирского юридического института — решили с размахом отпраздновать окончание обучения. Для этого они утроили экстремальный заезд на автомобилях по Владимиру. Видео с гонками выпускников было опубликовано в паблике Leika.

Как отметили очевидцы, во время своего заезда будущие работники тюрем и изоляторов, высунувшись из окон автомобилей и размахивая флагами, нарушали правила дорожного движения — проезжали на красный свет светофора и перекрывали движение в центре города.