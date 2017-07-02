Число погибших в ДТП в Татарстане возросло до 14 человек

Ранее сообщалось о 13 погибших и 12 пострадавших в результате столкновения автобуса и фуры.

Число погибших в ДТП, которое произошло на 52-м километре автодороги Альметьевск — Заинск, возросло до 14 человек. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан. Работы на месте ДТП продолжаются.

Кроме того, представители прокуратуры Самарской области проверяют деятельность перевозчика, автобус которого попал в аварию. Так, планируется оценить действия должностных лиц компании, ответственных за обеспечение безопасности перевозок.

Ранее отмечалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился взять на контроль центрального аппарата расследование уголовного дела, которое возбудили после ДТП.

Как сообщалось, водитель автобуса врезался в движущийся в попутном направлении грузовик MAN, буксируемый на жёсткой сцепке КамАЗом. По предварительным данным, мужчину мог ослепить яркий свет фар грузовика.