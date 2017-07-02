Победившей рак девушке запретили приходить на выпускной из-за прогулов

За две недели до торжественного вечера учителя обязали Алекс Даллас ежедневно приезжать в школу. Однако она не выполнила это условие.

В декабре 2016 года 16-летняя Алекс Даллас перенесла 12-часовую операцию. Как сообщает The Mirror, девушка победила рак и мечтала попасть на школьный выпускной. Она уже выбрала наряд, однако учителя запретили ей появляться на торжественном вечере.

— Я была так огорчена тем, что не могу пойти. Выпускной — то, чего ты ждёшь с 11 лет. Он стоит всех испытанных на экзаменах стрессов, — говорит девушка, отметив, что решилась на операцию зимой, чтобы к лету восстановиться и пойти на выпускной вечер.

По информации издания, девушка была на домашнем обучении, однако за две недели до выпускного педагоги попросили её приходить в школу и проводить с одноклассниками по часу времени ежедневно. По их мнению, это бы помогло Алекс вновь войти в коллектив, а учителям — оценить её состояние. Поскольку девушка этого не выполнила, ей не разрешили приходить на торжество по случаю окончания обучения.

— Меня расстроили их слова о том, что я психически нестабильна — это не так. Люди не должны подвергать кого-либо дискриминации за что-то, чего они не понимают, — сказала Алекс.

Она признала, что после борьбы с болезнью у неё была депрессия. Однако Алекс считает, что ежедневные походы в класс усилили бы её тревожность больше, чем сам выпускной.