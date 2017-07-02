Молодые люди устроили заплыв по Москве-реке на надувном матрасе

Водный патруль попытался задержать хулиганов, однако им удалось убежать, бросив всё снаряжение на берегу.

Два молодых человека чуть не попали под прогулочный теплоход при попытке переплыть Москву-реку на надувном матрасе. Видео с места происшествия снял гражданский журналист и прислал через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Водный патруль сопроводил нарушителей до берега, однако молодым людям удалось убежать. Бросив матрас и вёсла, они ринулись по Фрунзенской набережной.