В Австралии коала забралась на дерево, чтобы полюбоваться звёздным небом

По данным сотрудника парка, животное в течение четырёх часов смотрело на Млечный путь и падающие с небосвода звёзды.

Сотрудники парка дикой природы в Сиднее опубликовали видео, на котором их подопечная — коала по имени Грейс — смотрит на звёздное небо. Как сообщает Daily Mail, животное на протяжении четырёх часов любовалось Млечным путём и падающими с небосвода звёздами.

По словам представителя зоопарка Кевина Фэллона, Грейс, несмотря на холодную погоду, поднялась на самую высокую точку парка и всё это время пробыла в одиночестве. Отмечается, что коала проводила время подсчитывая звёзды несколько дней подряд.