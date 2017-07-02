В мэрии Москвы сообщили о ликвидации последствий урагана

С улиц столицы убрали несколько тысяч поваленных деревьев, а также восстановили 22 кровли.

Последствия урагана с ливнем, которые обрушились на Москву 30 июня, устранены. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

С московских улиц убрали порядка двух с половиной тысяч деревьев.

— Наибольшее количество — почти 1800 деревьев — находилось на территории Северо-Восточного административного округа, — добавил заммэра. Уточняется, что больше всего от разгула стихии пострадали Бабушкинский, Алексеевский и Останкинский районы.

— Ураган в Москве повредил 22 кровли. Все они уже восстановлены, — сообщил Бирюков.

Основную часть работ завершили ещё 1 июля. В работах задействовали 1400 единиц техники и более пяти тысяч сотрудников ЖКХ.

Ранее Лайф писал, что мэр Москвы Сергей Собянин пообещал устранить последствия урагана с ливнем к 3 июля. Напомним, что из-за разгула стихии пострадало более 20 человек, повреждены крыши зданий и автомобили, а также перенесено несколько сотен рейсов в столичных аэропортах.