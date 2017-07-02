ДНР: В Донбасс прибыл спецотряд "Правого сектора" для зачистки мирного населения

По данным разведки Донецкой Народной Республики, за последние три дня из населённых пунктов, занимаемых украинскими войсками, пропали около 40 местных жителей.

Украинские власти решили положить конец утечке информации о скоплении и перемещении своих войск в Донбассе, а потому направили в прифронтовые районы дополнительные отряды националистов и СБУ. Как сообщил заместитель командующего ВС ДНР Эдуард Басурин, в район Красногоровки прибыло подразделение "Украинской добровольческой армии" (УДА), относящееся к "Правому сектору"*. В задачу боевиков будет входить зачистка территории от мирных жителей, лояльно относящихся к ДНР, уточнил замкомандующего. Однако, по словам Басурина, и без участия радикалов в прифронтовых районах уже начались зачистки.

— Наша разведка отмечает факты задержания украинскими силовиками жителей в населённых пунктах Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка, Пески начиная с 30 июня. В общей сложности местные жители сообщают уже о пропаже более 40 человек в этих населённых пунктах за последние три дня. Связано это с попыткой украинскими силовиками зачистить данные территории от неугодных жителей, фиксирующих накопление в данном районе запрещённых вооружений ВСУ, — заявил Басурин.

По данным военных, выявлять "неблагонадёжных" для украинской власти людей будут при помощи перехвата техническими средствами разведки ВСУ и СБУ телефонных разговоров. Власти ДНР призвали людей на занимаемых украинскими войсками территориях ограничить использование открытых каналов связи.

Как сообщал Лайф, ранее стало известно, что сотрудники СБУ в целях вербовки военнослужащих обеих народных республик прибегают к пыткам их родителей, которые остались на подконтрольной Киеву территории.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.