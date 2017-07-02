Узколобость и жадность. Лидер группы "Океан Эльзы" назвал главных врагов Украины

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Узколобость и жадность. Лидер группы "Океан Эльзы" назвал главных врагов Украины

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Святослав Вакарчук. Фото: © РИА Новости/Павел Паламарчук

По словам музыканта, чтобы "вырваться из порочного круга истории", надо начать доверять друг другу.

Лидер известной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук посвятил пост в "Твиттре" погибшему главе украинского спецназа ГУР Максиму Шаповалу. В нём он перечислил то, что считает главными проблемами страны.

Среди них он назвал коррупцию, невежество, равнодушие, малодушие, узколобость, жадность. Но, по словам Вакарчука, настоящее имя врага Украины — это недоверие.

— Только поборов недоверие — в себя, в свои собственные силы, в своих братьев и сестёр, в своё будущее, — мы сможем вырваться из порочного круга истории, в котором крутимся уже сотни лет, — написал музыкант.

Ранее Лайф писал, что в Киеве подорвали автомобиль с главой спецназа ГУР Минобороны Украины Максимом Шаповалом. От полученных ран он скончался на месте.

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