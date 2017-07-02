В Киеве журналист заявил, что его избила охрана депутата Блока Петра Порошенко

Сам Мустафа Найем опровергает это заявление, утверждая, что у него никогда не было охраны.

В Киеве во время празднования дня рождения народного депутата Мустафы Найема, представляющем в Раде Блок Петра Порошенко, избили журналиста Василия Апасова. По словам пострадавшего, охрана парламентария напала на него у заведения Master Club, передаёт портал "Вести Украина".

— Отозвавшись на призыв Мустафы Найема, который звал всех в заведение "Мастер клаб" на свой день рождения, мы пришли и встретили сопротивление охраны. Мы сразу поняли, что мы нежеланные гости, однако люди, у которых был бейдж охраны, повели себя агрессивно, — написал Апасов на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, без объяснения причин охрана закрыла вход в заведение, а когда журналист начал записывать происходящее на телефон, на него напали.

В свою очередь, сам Мустафа Найем также прокомментировал ситуацию на своей странице в "Фейсбуке", написал, что охраны у него нет, а в момент нападения на Апасова его уже в заведении не было.