В лагере для сирийских беженцев в Ливане вспыхнул огромный пожар

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В лагере для сирийских беженцев в Ливане вспыхнул огромный пожар

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Предварительно сообщается, что среди пострадавших могут быть дети. Информация уточняется.

В палаточном лагере для сирийских беженцев "Аль-Мардж" в долине Бекаа (Ливан), который находится в часе езды от Бейрута, вспыхнул огромный пожар. Об этом сообщает Reuters.

Предварительно сообщается, что среди пострадавших могут быть дети. Пока информация уточняется.

Напомним, что в Ливане находится не менее миллиона зарегистрированных сирийских беженцев. По данным правительства, всего на территории государства их около 1,5 млн.

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