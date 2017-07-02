В лагере для сирийских беженцев в Ливане вспыхнул огромный пожар

Предварительно сообщается, что среди пострадавших могут быть дети. Информация уточняется.

В палаточном лагере для сирийских беженцев "Аль-Мардж" в долине Бекаа (Ливан), который находится в часе езды от Бейрута, вспыхнул огромный пожар. Об этом сообщает Reuters.

Flera barn bland dödsoffren i syriska flyktinglägret al-Marj i Bekaadalen i Libanon. Över 200 tält brändes ned i lägret #Refugees #Syria pic.twitter.com/9WMJqqrHX8 — Kassem Hamadé (@kassemhamade) 2 июля 2017 г.

Предварительно сообщается, что среди пострадавших могут быть дети. Пока информация уточняется.

Напомним, что в Ливане находится не менее миллиона зарегистрированных сирийских беженцев. По данным правительства, всего на территории государства их около 1,5 млн.