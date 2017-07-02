После ДТП в Татарстане задержана глава АО "Евразийская корпорация автовокзалов"

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После ДТП в Татарстане задержана глава АО "Евразийская корпорация автовокзалов"

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Место ДТП в Татарстане. Фото: Vk.com/Вызов 112

Согласно данным Следственного комитета, в фирме проводятся обыски. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Генеральный директор компании "Евразийская корпорация автовокзалов" задержана по делу о ДТП в Татарстане, в результате которого погибло 14 человек. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В самой фирме сейчас проводятся обыски. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Лайф писал, что число погибших в ДТП, которое произошло на 52-м километре автодороги Альметьевск — Заинск, возросло до 14 человек. По факту аварии возбуждено два уголовных дела. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СК взять расследование на особый контроль.

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