Выступление Дельфина в Киеве превратилось в масштабное караоке

Известный музыкант не смог выступить на Украине из-за того что месяцами ранее посетил Крым.

Агент певца Андрея Лысикова, известного под псевдонимом Дельфин, рассказал Лайфу, как прошло выступление на Atlas Weekend 2017, где не смог присутствовать сам музыкант. Несмотря на возникшую проблему, барабанщик и басист отыграли все песни, в то время как на экране для зрителей показывали отдельные строчки текста. Таким образом концерт превратился в масштабное караоке.

— Зрители отлично отреагировали, они взяли на себя роль вокалиста. Многочисленная толпа исполняла все песни, что очень нас тронуло, это действительно очень необычный концерт получился, — заявил агент Дельфина Владимир Тепляков.

Он также добавил, что сам Андрей Лысиков одобрил проведение концерта в таком формате.

Ранее Лайф писал, что музыканта Андрея Лысикова, известного под сценическим псевдонимом Дельфин, не пустили на выступление в Киев из-за посещения Крыма. Он должен был принять участие в фестивале Atlas Weekend 2017 в Киеве.