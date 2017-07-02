Выступление Дельфина в Киеве превратилось в масштабное караоке

Агент певца Андрея Лысикова, известного под псевдонимом Дельфин, рассказал Лайфу, как прошло выступление на Atlas Weekend 2017, где не смог присутствовать сам музыкант. Несмотря на возникшую проблему, барабанщик и басист отыграли все песни, в то время как на экране для зрителей показывали отдельные строчки текста. Таким образом концерт превратился в масштабное караоке.
— Зрители отлично отреагировали, они взяли на себя роль вокалиста. Многочисленная толпа исполняла все песни, что очень нас тронуло, это действительно очень необычный концерт получился, — заявил агент Дельфина Владимир Тепляков.
Он также добавил, что сам Андрей Лысиков одобрил проведение концерта в таком формате.
Ранее Лайф писал, что музыканта Андрея Лысикова, известного под сценическим псевдонимом Дельфин, не пустили на выступление в Киев из-за посещения Крыма. Он должен был принять участие в фестивале Atlas Weekend 2017 в Киеве.
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