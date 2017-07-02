МЧС предупредило о новых грозах в Москве в ближайшие часы

По данным метеорологов, до конца дня в столичном регионе ожидается гроза и порывы ветра до 17 м/с.

Жителей Москвы и гостей столицы столичное управление МЧС призвало проявить внимание и по возможности остаться дома из-за ухудшения погоды. Уже в ближайшие часы, по данным синоптиков, гроза может стать причиной подтоплений, повреждения рекламных конструкций, линий электропередачи и деревьев на улицах города.

— По информации ФГБУ "Центральное УГМС", в ближайший час с сохранением до конца текущих суток, 2 июля 2017 года, в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 12–17 м/с, — сообщили в управлении МЧС по Москве.

Также специалисты ведомства рекомендовали жителям города по возможности на время действия экстренного предупреждения находиться в помещениях и укрытиях. А водителям рекомендовано проявить максимальное внимание на дороге или вовсе отказаться от использования личного автотранспорта на время непогоды.

Отметим, ранее синоптики сообщили Лайфу, что в течение ближайших суток на столичный регион может вылиться до трети месячной нормы осадков.