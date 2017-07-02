Пропавшие на Курилах две недели назад туристы вышли на связь

Мужчину и женщину уже осмотрел медработник, и впереди их ждёт осмотр в учреждении здравоохранения.

Туристы, пропавшие две недели назад недалеко от вулкана Баранского на Итурупе, самостоятельно вышли на связь.

— Вечером 2 июля в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что туристы вышли на связь и обозначили своё местоположение. К ним направились спасатели Курильского подразделения Сахалинского ПСО МЧС России им. В.А. Полякова, — говорится в сообщении МЧС РФ по Сахалинской области.

Мужчина и женщина оказались в районе мыса Ребуншири. Их уже осмотрел медработник, сейчас они направляются в учреждение здравоохранения для дальнейшего осмотра и оказания помощи в случае надобности.