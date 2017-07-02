Жириновский про ДТП в Татарстане: Нужно запретить ночные перевозки

Лидер партии ЛДПР собирается поднять этот вопрос на собрании фракции и в Госдуме.

Депутат Владимир Жириновский прокомментировал крупное ДТП в Татарстане, унёсшее 14 жизней, заявив, что нужно запретить ночные перевозки.

— Минимум 10 (лет. — Прим. ред.) и может даже больше мы регулярно поднимаем вопрос в Думе о том, чтобы запретить ночные рейсы автобусов, перевозящих людей, — заявил Лайфу лидер ЛДПР.

По мнению депутата, во время рейсов на большие расстояние нужно делать остановки и ночевать в гостиницах и не жадничать в вопросах своей безопасности.

— И два водителя должно быть, даже если один день идёт автобус, — предлагает политик.

Жириновский заверил, что этот вопрос будет подниматься на собрании фракции во вторник, а также в Госдуме.

— Задача депутата — предотвращать, — подытожил лидер ЛДПР. — Немыслимо, что такое происходит, издеваются над людьми.

Напомним, что в девяти километрах от города Заинска пассажирский автобус, следовавший рейсом из Самары в Ижевск, столкнулся с грузовиком. В аварии погибло 14 человек. 2 июля объявлено днём траура в Татарстане.