Владимир Путин одобрил поправки в бюджет 2017 года

Документ предполагает снижение дефицита бюджета до 2,1% ВВП вместо ранее запланированных 3,2%.

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон о федеральном бюджете на 2017 год, которые предполагают снижение дефицита бюджета до 2,1% ВВП, вместо ранее запланированных 3,2%. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Ожидается, что расходы казны возрастут на 362 миллиарда рублей и составят порядка 16,603 триллиона рублей. Доходы же увеличатся на 1,191 триллиона рублей и, согласно расчётам, составят 14,679 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета снизится на 829 миллиардов рублей и составит порядка 1,924 триллиона рублей.

Согласно утверждённому прогнозу, среднегодовая стоимость нефти увеличена с 40 до 45,6 долларов за баррель. Также предполагается, что инфляция в текущем году составит 3,8% вместо ранее спрогнозированных 4%. Помимо этого, в стране будет увеличена нормативная величина Резервного фонда с 6 триллионов 76,4 миллиарда рублей до 6 триллионов 453,3 миллиарда.

Поправки предусматривают дополнительную поддержку АПК в размере 10 миллиардов рублей, докапитализацию Россельхозбанка на 25 миллиардов рублей, а также внесение 5,3 миллиарда рублей в уставный капитал Государственной транспортной лизинговой компании.

Помимо этого, правительство сможет принять в казну акции банка "Российский капитал".