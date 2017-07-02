В Татарстане задержали водителей автобуса и грузовика после ДТП

Согласно последним данным, погибло 14 человек и ещё более 10 получили травмы различной степени тяжести.

Представители МВД Татарстана сообщили о задержании водителей автобуса и грузовика после ДТП, которое произошло на 52-м километре автодороги Альметьевск — Заинск. По последним данным, в результате столкновения погибло 14 человек, более 10 получили травмы различной степени тяжести.

— Водители транспортных средств — участников ДТП в Казани задержаны. В настоящее время одного из участников ДТП опрашивают следователи, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что по делу о ДТП задержана генеральный директор компании "Евразийская корпорация автовокзалов". Как отмечалось, точное число пассажиров устанавливается, так как водители автобуса подсаживали людей во время пути.