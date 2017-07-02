Запуск китайской ракеты-носителя "Великий поход — 5" закончился неудачей

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Запуск китайской ракеты-носителя "Великий поход — 5" закончился неудачей

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Момент запуска ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") Фото: ©REUTERS/Stringer 

Самая мощная на данный момент китайская ракета доставила на орбиту спутник связи "Шицзянь-18".

Пуск китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5". — Прим. ред.) завершился неудачей. В процессе полёта учёные выявили дефект, сообщает агентство Синьхуа. Что стало причиной сбоя и насколько это может сказаться на работе самой ракеты-носителя и доставляемого груза, сейчас устанавливают учёные.

Отметим, на данный момент ракета-носитель "Чанчжэн-5" считается одной из передовых разработок Китая и самой крупной в стране. Её высота составляет 56,97 метра, диаметр основной ступени — пять метров. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту 25 тонн груза.

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