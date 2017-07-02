The Guardian: Кубок конфедераций стал удачной генеральной репетицией ЧМ-2018

По мнению корреспондента Шона Уокера, Россия показала себя очень гостеприимной хозяйкой.

Подводя итоги Кубка конфедераций, московский корреспондент газеты The Guardian Шон Уокер пришёл к выводу, что Россия справилась со своей задачей и провела мероприятие на высоком уровне, обеспечив хорошо организованную генеральную репетицию ЧМ-2018.

— Любой болельщик с билетом смог избежать обременительного процесса получения российской визы, а улыбчивые волонтёры в аэропортах и на вокзалах были тут как тут, чтобы показать посетителям, как пройти к бесплатному транспорту до стадиона, — написал Уокер, отметив, что иностранцам оказались очень полезны размещённые в городах проведения матчей знаки на английском языке.

По мнению журналиста, на протяжении многих лет гостеприимство россиян ограничивалось тихими и сердитыми пограничниками и жадными таксистами, однако во время мероприятий Кубка конфедераций болельщики выглядели счастливыми и не сталкивались с серьёзными трудностями.

Также Уокер отметил, что к следующему году организаторам нужно будет решить несколько важных задач, а именно сделать так, чтобы сборная России показала достойную игру и успешно представить страну всему миру.