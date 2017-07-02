Жительница Британии потеряла соски из-за неудачной операции по увеличению груди

Румынская женщина-хирург до последнего уверяла девушку, что всё в порядке, а потом бежала из страны.

Кристи Адам из Глазго была недовольна размером и формой груди, а потому 24-летняя девушка твёрдо для себя решила обратиться за помощью к пластическому хирургу. Опасаясь историй соотечественниц о некачественных операциях за рубежом, она также решила делать операцию в Великобритании, хоть это и дороже. Кристи обратилась в компанию Transform, заплатила шесть тысяч фунтов стерлингов и отправилась на операцию.

Хирургом оказалась уроженка Румынии Вана Василеску, и сперва всё было хорошо — грудь приобрела желанную форму, процесс заживления шёл как надо. Однако вскоре соски Кристи стали болеть и темнеть. Доктор Василеску успокаивала девушку, что так и должно быть. Тем не менее состояние Кристи ухудшалось, а когда девушка решила на всякий случай провериться у другого доктора, ей был поставлен диагноз — некроз.

Кристи немедленно госпитализировали и прописали курс антибиотиков. Врачам пришлось удалить соски и часть омертвевшей кожи. Теперь британке предстоит долгое лечение и ряд операций. А после них Кристи собирается сделать удаление рубцов лазером и татуировки, которые позволили бы скрыть дефекты.

Как позднее в больнице узнала девушка, она оказалась не единственной жертвой румынского хирурга. Сама же Вана Василеску поспешно уволилась из компании и уехала на родину. Вся компенсация, которую предложили Кристи в Transform, составила 250 фунтов стерлингов, но от неё девушка отказалась, назвав оскорбительной.

Власти Великобритании заочно лишили румынского доктора права врачебной практики в своей стране. Однако, как отмечают журналисты, Вана Василеску продолжает работу в Румынии и широко рекламирует свои услуги в Интернете.