В Хорватии пациент расстрелял психиатра из автомата Калашникова

Жене доктора удалось спастись, выпрыгнув из окна второго этажа. По информации МВД, она в безопасности.

В посёлке Барбат на хорватском острове Раб пациент Серджан Смойвер расстрелял из автомата Калашникова психиатра Синишу Ракича, сообщает газета Jutarnji list. Инцидент произошёл в 11:00 мск. Во время нападения супруга доктора выпрыгнула из окна второго этажа и спаслась.

По информации издания, врач и пациент проживали в одном многоквартирном доме. После нападения Смойвер забаррикадировался в своей квартире и заявил, что у него есть взрывное устройство.

В МВД страны заявили, что по прибытии полиции подозреваемый 1969 года рождения выстрелил в стражей порядка несколько раз, после чего на место происшествия было вызвано специальное подразделение ведомства.

— По прибытии спецназа извлечено тело жертвы 1966 года рождения, подтверждена его смерть, — сообщили в министерстве.

Место происшествия оцеплено. Со Серджаном Смойвером ведутся переговоры.