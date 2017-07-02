Митя Фомин во Львове напомнил, что Крым — часть России

Читайте также

Митя Фомин во Львове напомнил, что Крым — часть России

35

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Как отметил экс-солист HI-FI, он не боялся ехать на Украину, так как у него в стране есть друзья.

Бывший солист популярной в 90-е группы HI-FI Митя Фомин выступил во Львове на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest. Популярный певец напомнил жителям города, что Крым является российской территорией. Исполнитель подчеркнул это в интервью с Екатериной Осадчей, сообщают украинские СМИ.

— Я всегда говорил о том, что музыка не имеет границ, я ездил в Крым и в прошлом, — отметил он.

Певец подчеркнул, что на Украине у него много друзей, поэтому он не боялся приезжать в страну. Также Фомин назвал себя "голубем мира" и отметил, что его выступления не стоит запрещать.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!