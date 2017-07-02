Участник шоу "Голос" успокаивал пассажиров самолёта во время аварийной посадки

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Участник шоу "Голос" успокаивал пассажиров самолёта во время аварийной посадки

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Влади Блайберг, сам находясь на борту, исполнил песню "Я вспоминаю" Юрия Антонова.

Участник шоу "Голос-5" Влади Блайберг успокаивал пассажиров самолёта, который был вынужден совершить аварийную посадку во время рейса Москва — Батуми. Об этом сообщает Leika.

Видео прислал гражданский репортёр через приложение LifeCorr (доступно для iOS и Android).

Поначалу пассажиры настороженно реагировали на такой способ успокоить их. Но Блайберга сначала поддержали стюардессы, а потом и весь борт. Кстати, лайнер благополучно приземлился в Минеральных Водах.

Позже он отправился в Батуми. Пассажиры оказались в пункте назначения, но с задержкой в 12 часов.

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