Пять человек погибли в ДТП в Ставропольском крае

В результате столкновения автомобиля с деревом погибли четверо мужчин и женщина.

Четверо мужчин и женщина погибли в результате ДТП в Ставропольском крае, передаёт портал "Утро.ру" со ссылкой на краевую ГИБДД. Авария произошла в городе Новоалександровске сегодня около 14:00 мск.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Ниссан", в котором находилось кроме него четверо пассажиров, превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в дерево. После удара иномарку отбросило на стоящий на обочине "ВАЗ-2104".

В результате дорожно-транспортного происшествия все находившиеся в машине погибли.