"Привет, подушка!" Актриса из популярной рекламы врезалась в полицейское авто

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"Привет, подушка!" Актриса из популярной рекламы врезалась в полицейское авто

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Телеведущая Виктория Герасимова, которая сыграла в рекламе Dirol, за рулём "тойоты-камри" ударила "ладу" правоохранителей.

Телеведущая Виктория Герасимова, сыгравшая в рекламном ролике подушечку Dirol, въехала в полицейскую "ладу" в Москве. Как сообщает телеграмм-канал Mash, авария произошла на Кронштадском бульваре.

Набрать скорость Герасимова не успела, в ДТП никто не пострадал. Актрису признали виновной в том, что она не предоставила преимущество служебному автомобилю.

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