По данным Народной милиции ЛНР, введённая в украинской армии система штрафов за пьянство на службе не дала желаемых результатов.

В украинской армии участились случаи дезертирства и самовольного оставления солдатами своих постов. Только за последнюю неделю комиссия ВСУ зафиксировала более 10 фактов ухода в самоволку своих бойцов из 14-й и 53-й бригад. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

— В 14-й и 53-й бригадах на текущей неделе выявлено более 10 фактов самовольного оставления пунктов дислокации украинскими военными. Введённая в ВСУ система штрафов за употребление спиртных напитков не приносит желаемых результатов. Данные факты указывают, что ВСУ деморализованы, а рядовой состав не желает воевать, — отметил он.

А в 24-й бригаде украинской армии зафиксированы случаи хищения армейского имущества и продажи его третьим лицам.

— Стало известно, что в 24-ю бригаду прибыла комиссия для выявления правонарушений, связанных с хищением и продажей ГСМ, вещевого имущества и продовольствия, а также поборов командирами денежных средств у личного состава. Морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародёрствовать и устраивать пьяные разборки, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ, — добавил подполковник.