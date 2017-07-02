Министр инфраструктуры Украины заявил, что масштабная кибератака была тестовой

Политик также считает, что Россия якобы причастна к распространению вируса-вымогателя.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о том, что масштабная кибератака, которая заморозила работу ряда экономических и государственных структур на Украине (а также в ряде других стран), была тестовой.

— Это был тестовый сценарий. Была цель просто прощупать слабые места цифровой инфраструктуры украинских компаний — как частных, так и государственных, — считает министр. Он также добавил, что атаку прорабатывала несколько месяцев группа в 10–20 человек.

Омелян также заявил о якобы причастности к этому России и то, что это является частью "войны против Украины".

Ранее Лайф писал о том, что 27 июня от вируса-вымогателя Petya.A пострадали сеть украинского кабмина, энергетические и финансовые организации страны, аэропорт Борисполь, Новая почта, сеть заправок ТНК, Киевводоканал и Киевский метрополитен.