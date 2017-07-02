Скончался заслуженный артист России Илья Володарский

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Скончался заслуженный артист России Илья Володарский

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Фото: Facebook

Согласно предварительной информации, актёру стало плохо во время велопрогулки в Саратове.

Заслуженный артист России, заместитель директора Театра юного зрителя им. Киселёва в Саратове Илья Володарский скончался 2 июля в возрасте 51 года, сообщают местные СМИ.

Согласно предварительной информации, мужчина отправился во второй половине дня на велопрогулку, во время которой ему стало плохо. Причины смерти пока не сообщаются.

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Илья Володарский получил звание заслуженного артиста России в 2006 году. С 1985 года он работал в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю.П.Киселёва.

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