Скончался заслуженный артист России Илья Володарский

Согласно предварительной информации, актёру стало плохо во время велопрогулки в Саратове.

Заслуженный артист России, заместитель директора Театра юного зрителя им. Киселёва в Саратове Илья Володарский скончался 2 июля в возрасте 51 года, сообщают местные СМИ.

Согласно предварительной информации, мужчина отправился во второй половине дня на велопрогулку, во время которой ему стало плохо. Причины смерти пока не сообщаются.

Илья Володарский получил звание заслуженного артиста России в 2006 году. С 1985 года он работал в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Ю.П.Киселёва.