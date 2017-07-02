В США проститутка ранила 70-летнего мужчину за отказ купить ей съедобные трусики

Теперь девушке грозит 13 лет тюремного заключения и штраф в размере 35 тысяч долларов.

В США, в штате Висконсин, 32-летняя проститутка Теянешиа Юбенкс ранила ножом 70-летнего Денниса Пасторуса, который отказался покупать ей съедобные трусики. Как сообщает Daily Mail, мужчина обещал их ей помимо обычной платы в два доллара, однако передумал.

Между девушкой и Деннисом произошла ссора, в ходе которой проститутке показалось, что мужчина ищет пистолет. Тогда она ранила его ножом в плечо и убежала, прихватив с собой пакет с вещами из квартиры.

Теперь ей грозит 13 лет лишения свободы и штраф в размере 35 тысяч долларов за нападение и проституцию.